Эвакуированный из херсонского заповедника енот помог российским операторам беспилотников управлять ими. Об этом сообщается в telegram-канале енота. Ранее жители Украины предлагали своим властям обменять его.

«Сегодня мы с моими полосатыми братьями смотрели, чем занимаются злодеи на правом берегу Днепра», — сообщается в telegram-канале «Енот из Херсона».

В нем также анонсировали показать увиденное енотом и его «полосатыми братьями».

Енот, эвакуированный из херсонского заповедника в Крым, стал героем мемов, передает телеканал 360. Украинцы создавали петиции на сайте президента Украины для того, чтобы вернуть енота. По их мнению, он якобы был похищен российскими военными. В одной из петиций они предлагали правительству обменять енота на одесский памятник Екатерины II.