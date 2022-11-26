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27 минут назад

Енот из Херсона, которого предложили обменять, стал оператором БПЛА в российской армии

Ura.Ru

Эвакуированный из херсонского заповедника енот помог российским операторам беспилотников управлять ими. Об этом сообщается в telegram-канале енота. Ранее жители Украины предлагали своим властям обменять его.

«Сегодня мы с моими полосатыми братьями смотрели, чем занимаются злодеи на правом берегу Днепра», — сообщается в telegram-канале «Енот из Херсона».

В нем также анонсировали показать увиденное енотом и его «полосатыми братьями».

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Енот, эвакуированный из херсонского заповедника в Крым, стал героем мемов, передает телеканал 360. Украинцы создавали петиции на сайте президента Украины для того, чтобы вернуть енота. По их мнению, он якобы был похищен российскими военными. В одной из петиций они предлагали правительству обменять енота на одесский памятник Екатерины II.

Общество,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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