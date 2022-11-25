В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
25 минут назад

В РПЦ поддержали решение Минкульта отозвать прокат сериала «Монастырь»

Газета.Ruиещё 1

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали решение Министерства культуры отозвать прокатное удостоверение сериала «Монастырь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

РПЦ нашла в сериале "Монастырь" ЛГБТ-сцены
Фото: ЛунапаркЛунапарк

Решение ведомства Кипшидзе назвал соответствующим указу президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. «В [нем] закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию». Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном ключе», — отметил он. По словам Кипшидзе, верующие уже жалуются на сериал.

Хотя в сценарии картины нет признаков преступления, которое позволило бы привлечь авторов к ответственности по уголовной статье о нарушении чувств верующих, продолжил представитель РПЦ, фильм «содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская церковь последовательно выступает», а также якобы «формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве».

Кипшидзе признался, что летом 2022 года создатели фильма просили РПЦ согласовать съемки в одном из монастырей, но им отказали в поддержке.

Минкульт отказал ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь» из-за найденного в проекте оскорбления религиозных чувств верующих. При этом кинокомпания «Лунапарк» заявила, что не получала требований об отзыве прокатного разрешения.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,РПЦ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители