РПЦ нашла в сериале "Монастырь" ЛГБТ-сцены

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали решение Министерства культуры отозвать прокатное удостоверение сериала «Монастырь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

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Решение ведомства Кипшидзе назвал соответствующим указу президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. «В [нем] закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию». Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном ключе», — отметил он. По словам Кипшидзе, верующие уже жалуются на сериал.

Хотя в сценарии картины нет признаков преступления, которое позволило бы привлечь авторов к ответственности по уголовной статье о нарушении чувств верующих, продолжил представитель РПЦ, фильм «содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская церковь последовательно выступает», а также якобы «формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве».

Кипшидзе признался, что летом 2022 года создатели фильма просили РПЦ согласовать съемки в одном из монастырей, но им отказали в поддержке.