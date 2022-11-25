Лазарева и Киркорова обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей

«У нас по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. Со стороны суррогатной матери, которая родила – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с такой матерью подписал – это купля ребенка. Сегодня, если вы спросите суррогатную мать, из каких побуждений она это сделала, она ответит, что из-за бедности. Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, так же, как Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Нельзя отнимать ребенка у матери», - сказала Останина.