Главный специалист Минздрава назвал число людей с ВИЧ в России

В России, согласно официальным данным на 2021 год, насчитывается 851 754 инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Такое число ВИЧ-положительных пациентов в интервью «Ленте.ру» назвал главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Специалист назвал ситуацию с инфекцией в России стабильной и подчеркнул, что это объясняется высоким уровнем тестирования и, как следствие, выявлением болезни на ранней стадии. При этом пандемия коронавируса не оказала влияние на ситуацию с инфекцией, заявил Мазус.

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«По данным за прошлый год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило меньше 59 тысяч человек, что ниже плановых показателей почти на 20 процентов. Такой же темп мы смогли удержать в сложнейший ковидный 2020 год — чуть более 60 тысяч новых больных. А в 2019-м данный показатель был на уровне 80 тысяч человек», — сказал специалист Минздрава, отметив, что в 2022 году положительная динамика сохраняется.

Охват тестированием на инфекцию в России в 2021 году составил 28,2 процента — в Европе же, по данным специалиста, этот показатель колеблется от одного до восьми процентов. По словам Мазуса, более 90 процентов ВИЧ-инфицированных в России знают о своей болезни.

Специалист Минздрава считает, что показатель «пораженности» России ВИЧ-инфекцией сопоставим с США, где также есть более или менее благополучные регионы. Например, в Кемерово с ВИЧ живет 1,25 процента населения, а в Нью-Йорке — 1,5 процента, при этом в отдельных районах этот показатель составляет почти 6 процентов.

По словам Мазуса, в России ВИЧ в основном заражаются те, кто употребляет наркотики через иглу. В связи с этим высокие показатели заболеваемости характерны для территорий с неблагоприятной наркологической ситуацией, среди которых Урал, Сибирь и Поволжье. Наименее пораженной территорией России и Европы является Северо-Кавказский округ.

О числе инфицированных ВИЧ в России есть и другие данные. В частности, академик РАН, руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявлял, что в стране с начала 2022 года число пациентов с диагнозом «ВИЧ-инфекция» возросло на 40 тысяч, а всего заболевшими числятся 1,1 миллиона человек. По оценке специалиста, к концу года число новых инфицированных может достигнуть как минимум 60 тысяч человек. Покровский также сообщил, что с 2020 по 2030 год в России прогнозируется выявление 660 тысяч новых случаев ВИЧ.

В 2021 году Минздрав констатировал, что в стране за период с 2015 по 2020 год снизилась заболеваемость ВИЧ из расчета на 100 тысяч населения. В министерстве тогда перечислили регионы, где число инфицированных наибольшее — среди них Кемеровская область, Пермский край и Тюменская область.