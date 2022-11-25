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49 минут назад

В Польше раскритиковали современное название Калининграда

Никита Бородкин

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал «скверным» современное название российского Калининграда. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе обсуждения недавно начавшегося строительства заграждения на границе Польши и Калининградской области.

В Польше раскритиковали современное название Калининграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шрот отметил, что властям страны стало известно об увеличении организации авиационных рейсов между Калининградом и странами Ближнего Востока. В Варшаве считают, что это может сказаться на увеличении количества нелегалов из этого региона, которые могут пытаться попасть в страну.

«Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда — это скверное, а не историческое название, конечно (если речь идет о старом Крулевце), — на Ближний Восток. Это все говорит о необходимости делать выводы, что угроза реально существует в реальном времени», — заявил Шрот.

Напомним, что Калининград за время своего существования менял название несколько раз. С момента основания до 1255 года его называли Тувангсте. До 1946 года город носил название Кенигсберг, а в Польше его называли Крулевец.

Отметим, что замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о планах построить забор на границе с Калининградской областью еще в феврале. Она якобы поможет защитить страну от нелегальной миграции.

Общество,Войцех Скуркевич,
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