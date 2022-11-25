Московский вуз уволил выдававших фиктивные справки об обучении сотрудников

Университет «Синергия» уволил девятерых сотрудников, замешанных в выдаче фиктивных справок об обучении. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского вуза сообщает ТАСС.

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Представители учебного заведения указали, что в «Синергии» завершили проверку, которая была инициирована совместно с правоохранительными органами из-за выдачи в вузе фиктивных справок об обучении.

«В результате проверки были уволены девять сотрудников университета», — цитирует пресс-службу агентство.

Отмечается, что троих ранее задержанных экс-членов приемной комиссии уволили сразу после инцидента. По данным представителей «Синергии», в их отношении возбуждены дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину задержанные признали. Еще шестерых уволили по подозрению в содействии с фигурантами дела.

Обнаружить злоумышленников удалось благодаря посту в социальных сетях: в размещенной публикации молодой человек сообщил о поступлении в «Синергию» после прекращения набора. Пост заинтересовал руководство вуза, было решено провести проверку.

«Университету также удалось обнаружить шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в "Синергию" из других вузов», — заключили в пресс-службе.

Комментируя ситуацию, ректор вуза Артем Васильев заявил, что мошенническую схему обнаружили после того, как был закрыт набор на все очные и очно-заочные программы обучения. Он выразил убежденность в том, что все, совершившие преступление, должны понести заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили еще одно уголовное дело по факту мошенничества при зачислении студентов в частный университет «Синергия». Сотрудники вуза обещали абитуриенту предоставить отсрочку от мобилизации.