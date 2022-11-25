Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

На юге в и центральной части России снова продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов. На этот раз ограничения действуют до 3 декабря. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

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«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится на сайте министерства.

Так, режим ограничения действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани РФ работают в обычном режиме.

Росавиации рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.