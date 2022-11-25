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4 часа назад

Владивосток отказался от новогодних концертов и праздничной программы

ТАССиещё 2

Праздничных концертов и специализированной программы на новогодние праздники во Владивостоке не планируется, елку и новогодний городок на центральной площади города установят. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства в пятницу по итогам заседания антитеррористической комиссии региона под председательством губернатора Олега Кожемяко.

Владивосток отказался от новогодних концертов и праздничной программы
Фото: ТАССТАСС

"Как доложил мэр Владивостока Константин Шестаков, в городе определено 16 мест массового пребывания граждан, все они проверены на безопасность. При этом в дальневосточной столице не планируются праздничные концерты и специализированная праздничная программа. В конце декабря пройдут детские утренники с вручением подарков и просмотром детских фильмов", - говорится в сообщении.

На центральной площади города не планируется устанавливать сцену, так как праздничных концертов не будет. До 25 декабря там оборудуют горку и каток, установят елку.

По информации руководства УМВД по Приморскому краю, в дни новогодних и рождественских праздников будет задействовано не менее 500 сотрудников, увеличится число патрулей, маршрут большинства из которых максимально приблизят к общественным местам. Особое внимание уделят пропуску и досмотру граждан в местах массового скопления, для этого используют рамки металлоискателей, сами же площадки обследуют взрывотехники. В регионе усилен контроль пропускного режима, технического оснащения, мер антитеррористической защиты. Отдельного внимания заслуживают аэропорты, вокзалы, мосты и путепроводы, а для безопасности в тоннеле по направлению к Золотому мосту установят дополнительные камеры наблюдения.

Общество,Константин Шестаков,Олег Кожемяко,
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