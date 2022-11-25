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1 час назад

В России оценили потери от ухода Роулинг и Кинга

Lenta.ru

Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к 2023 году вырастет до семи процентов. Оценку потерь в интервью РБК дал президент российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

В России оценили потери от ухода Роулинг и Кинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас доля недополученных продаж с начала этого года составляет лишь два-три процента. Среди наиболее значимых контрактов, которых лишилась группа «Эксмо-АСТ», Новиков назвал новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и норвежца Ю Несбе.

Как считает Новиков, заместить ушедших писателей российскими авторами будет сложно. «В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать. Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина», — объяснил глава издательской группы.

В то же время, отмечает Новиков, на российском книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы, в том числе зарубежной. Перспектив с точки зрения приобретения авторских прав в Индии и Турции нет в связи с различиями в культуре и менталитете, однако китайский и корейский контент оказался исключением, поскольку он рассчитан на более динамичную и гибкую молодежную аудиторию.

Ранее издатели предупредили об исчезновении с российского рынка до 50 процентов книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Общество,Олег Новиков,Сергей Лукьяненко,Захар Прилепин,Стивен Кинг,Джоан Роулинг,
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