На крыше одного столичного аэропорта откроют смотровую площадку

В зоне вылета нового сегмента терминала (Т2) аэропорта Домодедово будет открыта первая в Москве обзорная площадка в аэропорту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта.
Площадка будет построена на крыше аэропорта. Представители воздушной гавани обещают, что пассажиры смогут увидеть с неё панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу.
«Такая картина точно никого не оставит равнодушным», – заявили в пресс-службе Домодедово.
Отмечается, что вход на площадку будет бесплатным.
Ранее в аэропорте Домодедово появилась услуга доставки багажа. Заказать её можно на сервисной стойке в зоне выдачи багажа. Вещи доставят по указанному адресу в течение шести часов.