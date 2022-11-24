На крыше одного столичного аэропорта откроют смотровую площадку

В зоне вылета нового сегмента терминала (Т2) аэропорта Домодедово будет открыта первая в Москве обзорная площадка в аэропорту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Площадка будет построена на крыше аэропорта. Представители воздушной гавани обещают, что пассажиры смогут увидеть с неё панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу.

«Такая картина точно никого не оставит равнодушным», – заявили в пресс-службе Домодедово.

Отмечается, что вход на площадку будет бесплатным.