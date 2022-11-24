Еще одна европейская страна ужесточила процесс выдачи виз россиянам

Италия при оформлении визы начнет требовать финансовые гарантии от каждого заявителя лично. Об ужесточении процесса выдачи виз россиянам говорится на сайте визового центра европейской страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом, теперь всем членам одной семьи, собирающимся в поездку, необходимо предоставлять собственные справки из банков. Спонсорство допускается только для несовершеннолетних детей родителями.

В качестве фингарантии принимается оригинал личной выписки о состоянии счета заявителя с трансакциями за последние три месяца. Она должна быть заверена печатью банка и подписью лица, оформившего документ.

«Выписка со счета действительна не более месяца», — добавили в визовом центре.

Также заявитель может предоставить копию банковской гарантии (fidejussione bancaria, polizza fidejussoria) от приглашающей стороны (частного лица).

Отмечается, что в качестве финансовой гарантии не подойдут справка формы 2НДФЛ, наличные деньги, справка об обмене валюты, а также электронные выписки, не заверенные печатью банка и подписью.