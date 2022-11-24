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34 минуты назад

В Госдуме заявили о необходимости проверки всех бомбоубежищ в России

Lenta.ru

В России необходимо провести проверку всех бомбоубежищ. Об этом заявил порталу News.ru депутат Госдумы Сергей Колунов.

В Госдуме заявили о необходимости проверки всех бомбоубежищ в России
Фото: СкриншотСкриншот

Он призвал специалистов выяснить о наличии всех механизмов. Кроме того, важно понять, какой бункер от чего защищает, отметил депутат.

При необходимости бомбоубежища следует отремонтировать и модернизировать, пояснил Колунов.

Депутат допустил, что россияне смогут построить бомбоубежища и на своих земельных участках. Несмотря на отсутствие механизма проверки личных убежищ, гражданам будет предложена добровольная проверка безопасности.

До этого исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал о создании в регионе комплексной системы укрытий. Он пояснил, что специалисты обошли все помещения в жилых домах и на предприятиях Белгорода для отбора пригодных мест.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Общество,Владимир Путин,Госдума,
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