В Московском патриархате прокомментировали обыски в УПЦ

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний назвал обыски в Киево-Печерской лавре «грубейшими попытками вмешательства руководства Украины в жизнь церкви». Об этом он сообщил на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Все это, конечно, грубейшие попытки вмешательства политического руководства страны в жизнь церкви, все это вписывается в контекст борьбы со всем русским, что сегодня происходит на Украине», — считает он.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков 22 ноября в Киево-Печерской лавре.
Целью обысков в ведомстве назвали противодействие «взрывной деятельности российских спецслужб на Украине», а также предотвращение «использования лавры как ячейки русского мира».
В начале января СБУ сообщила о выдвижении обвинения митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области в разжигании религиозной розни и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. По данным украинского издания «Страна», обвинение было выдвинуто митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану.