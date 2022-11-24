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3 часа назад

В Московском патриархате считают обыски в УПЦ "вмешательством властей в дела церкви"

Газета.Ru

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний назвал обыски в Киево-Печерской лавре «грубейшими попытками вмешательства руководства Украины в жизнь церкви». Об этом он сообщил на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

В Московском патриархате прокомментировали обыски в УПЦ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все это, конечно, грубейшие попытки вмешательства политического руководства страны в жизнь церкви, все это вписывается в контекст борьбы со всем русским, что сегодня происходит на Украине», — считает он.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков 22 ноября в Киево-Печерской лавре.

Целью обысков в ведомстве назвали противодействие «взрывной деятельности российских спецслужб на Украине», а также предотвращение «использования лавры как ячейки русского мира».

В начале января СБУ сообщила о выдвижении обвинения митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области в разжигании религиозной розни и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. По данным украинского издания «Страна», обвинение было выдвинуто митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану.

Общество,Валдайский клуб,СБУ,
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