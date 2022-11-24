Собчак высказалась о признании Хаматовой актрисой года в Латвии

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о признании Чулпан Хаматовой лучшей актрисой года в Латвии. Как сообщает «Слово и Дело», телеведущая отметила, что далеко не все в стране поддерживают такое решение.

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Напомним, что 23 ноября Хаматова стала победителем в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев».

Актрису наградили за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра. На церемонии награждения она обратилась к собравшимся на латышском языке.

«Либеральный твиттер уже ждет, как порвет как критиков Хаматовой в самой Латвии, так и в России. Особенно из-за латышского языка, конечно», — написала Собчак, приложив сделанные ею ранее в соцсетях скриншоты публикаций об артистке.

В опубликованных журналисткой постах некоторые припоминали Хаматовой участие в агитационном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Другие же защищали актрису, называя игру Хаматовой «важной причиной выучить русский язык», чтобы посмотреть другие ее выступления.

В марте Хаматова решила эмигрировать из России. Во время начала спецоперации России на Украине она находилась в отпуске в Латвии вместе с детьми. Сперва актриса хотела просто «переждать» события, однако после решила остаться в прибалтийской стране.