Названа дата встречи Путина с матерями участников спецоперации

Глава России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, встретится с матерями участников спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Уточняется, что День матери традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Он был введен в РФ с 1998 года в соответствии с Указом Президента № 120.

«В преддверии Дня матери Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции», - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на встречу с президентом приглашены мамы, сыновья которых служат в настоящее время в ВС РФ, и находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо на полигонах, где проходят боевое слаживание.