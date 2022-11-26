Клуб «Лидеров России» «Эльбрус» присоединился к акции «Елка желаний»

В рамках встречи клуба «Лидеров России» «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подвели итоги деятельности за 2022 год и стали участниками акции «Елка желаний».

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«Сообщество «Эльбруса» растет – клуб пополняется новыми единомышленниками, разделяющими цели, миссию, философию вашего неформального объединения. Это философия дел, достижений и побед», – говорится в приветствии членам клуба от первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, которое зачитала председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

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Слова замглавы АП РФ приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Отрадно, что характерной чертой клуба стало активное участие в жизни своей страны: возникающие перед Россией вызовы участники «Эльбруса» воспринимают как личные, стремятся оказаться там, где их идеи, опыт и профессионализм не просто востребованы, но могут принести пользу людям, обществу, Родине. В этом году таким испытанием стало гуманитарное и экономическое давление на Россию, попытка расколоть общество на «своих и чужих». Как следствие – необходимость защищать страну и право нашего народа на будущее стали жизненно важными. Поддержка новых регионов, жители которых проголосовали за вступление в состав Российской Федерации, объединила самые разные общественные силы», – добав

«Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» уже сейчас возглавляют органы власти и целые направления работы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, в числе первых организовали гуманитарные миссии и регионы. Есть среди «Лидеров России» и те, кто в прямом смысле этого слова встал в строй. Пошел на фронт. Будем ждать их возвращения и вместе вносить каждый свой вклад в общую победу», – заключил Кириенко.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что победа в конкурсе – это большое достижение, однако с победы все только начинается. «С самого первого сезона конкурса «Лидеры России» мы хотели сделать так, чтобы победители этого проекта думали не только и не столько о себе, сколько о том, чтобы приносить пользу другим. И сейчас благодаря клубу «Эльбрус» я совершенно искренне могу говорить о том, что вы эту пользу приносите. Придумываете и создаете собственные совершенно новые проекты», – сказал он.

«Кто-то из вас оказывает гуманитарную помощь беженцам Донбасса и людям, оказавшимся в очень тяжелой ситуации. Кто-то потратил недели, чтобы передать знания участникам наших проектов, поделиться с молодежью экспертизой и мудростью, дать им возможность проявить себя и реализоваться. Кто-то помогает детям с инвалидностью и ограниченными возможностями. Многие выбрали путь служения, показали себя на государственной службе, работая практически 24/7, чтобы менять жизнь людей вокруг. Часть Лидеров отправились непосредственно в зону специальной военной операции. Спасибо каждому из вас», – сказал Комиссаров.

На протяжении всего мероприятия участники встречи принимали участие в добровольческой акции «Елка желаний», организованной Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». Участие в акции принял в том числе Комиссаров. Он напомнил, что в этом году подарки к Новому году смогут получить и дети участников специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения, пропали без вести или погибли при исполнении воинского долга.

«Елка желаний» – акция нашего проекта «Мечтай со мной» – уже в пятый раз проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Мы видим, что с каждым годом все больше людей хотят исполнить мечты участников акции, стать волонтерами и оказывать посильную помощь. «Елка желаний» позволяет всем желающим попробовать себя в роли новогодних волшебников, исполнив чьи-то заветные мечты. Ежегодно участие в ней принимает Президент России Владимир Путин. Самый главный результат акции в том, что она популяризирует добровольчество, приобщает к культуре взаимопомощи и соучастия», – отметил Комиссаров.

Он поделился, что участвует в акции каждый год. «В прошлом году заказывал специальные коньки для девочки, имеющей ограничения по зрению. Несмотря на это, она не перестает заниматься хоккеем. Были и другие желания, которые удалось исполнить – не только детей, но и пожилых людей. Одна участница акции, имеющая ограничения по здоровью, смогла отправиться на лечение на море, а у другой была мечта о швейной машинке. Все эти желания воплотились в жизнь», – рассказал Комиссаров, сняв с елки два пожелания. В этот раз он осуществит мечту Романа из Пермского края – мальчик попросил мольберт, а также подарит Олегу из Челябинской области квадрокоптер.