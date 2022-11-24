Исполнение российским популярным блогером Даней Милохиным гимна Украины во время проведения специальной операции «недопустимо, несвоевременно и неуместно». Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

По его словам, сейчас деятели культуры в России должны быть сосредоточены на поддержке защищающих родную страну военнослужащих.

«Мы знаем очень много хороших примеров, когда деятели культуры едут на фронт, исполняют свои песни, поднимают моральный дух. Но есть другие деятели, которые исполняют песни в настоящий момент наших, скажем так, откровенных врагов, недоброжелателей, нацистов, которые хотят уничтожить русский мир», - констатировал Сергей Соловьев.

Он назвал «печальным» то, что Милохин, зная, сколько гибнет мирных жителей и российских военнослужащих, позволяет себе «вот такие выходки с исполнением гимна Украины».

«Я считаю, это недопустимо, несвоевременно и неуместно», - заявил парламентарий.

Ранее Милохин уехал в США, а 19 ноября во время стрима с украинским блогером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины.