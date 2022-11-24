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28 минут назад

Синоптик предупредил о ледяных дождях в европейской части России

Газета.Ru

Вероятность ледяных дождей будет сохраняться в европейской части РФ, на юге Подмосковья, их можно ожидать 26 ноября. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в атмосфере над Центральной частью Европейской России складывается таким образом, что возможность формирования ледяных дождей сохраняется», — подчеркнул метеоспециалист.

По словам Леуса, 24 ноября не исключаются ледяные дожди в Брянской, Белгородской и на западе Воронежской областей.

«Интенсивность гололедных ожидается меньшей, чем отмечалась в прошедшие дни», — заключил синоптик.

Ранее жителей центральной России предупредили о снежно-ледяном «Армагеддоне». Синоптик Евгений Тишковец призвал жителей Москвы отнестись серьезно к прогнозу ледяного дождя и «минимизировать риски».

В Москве резко изменится погода

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что аномальный холод ожидается в ряде регионов России

Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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