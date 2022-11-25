Тревожный чемоданчик: полный список вещей и инструкция

Нестабильная ситуация в мире заставляет все большее количество людей задумываться о том, что они будут делать в критической ситуации и как именно нужно позаботиться о себе и близких, чтобы дождаться помощи. Как собрать тревожный чемоданчик и что туда должно входить, разбирался «Рамблер».

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Под тревожным чемоданчиком обычно понимается базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях. Правильно укомплектованный, он может обеспечить автономное существование человека, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой, отмечает МЧС России.

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В ведомстве подчеркнули, что такой чемоданчик особенно рекомендуется держать дома жителям районов, где возможны землетрясения, повторяющиеся регулярно наводнения и пожары, живущим в пределах предприятий, работающих с вредными веществами, а также там, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.

Во что укладывать вещи?

Несмотря на название, чемодан с собой брать не нужно. Для укладывания вещей, которые помогут выжить в критической ситуации, лучше всего подходит непромокаемый туристический рюкзак с усиленной спинкой. Желательно собрать такие тревожные рюкзаки для каждого члена семьи, включая детей. Несмотря на то, что рюкзаки детей будут маленькие, в них можно положить аптечку.

При этом не стоит пытаться выбрать и купить рюкзак до того, как будет составлен список необходимых лично вам и вашей семье предметов, и они не будут закуплены. Тревожный чемоданчик должен вместить в себя все нужные вещи, а значит выбирать его нужно тогда, когда они будут в наличии.

Также нужно учесть, что одно гигaнтcкoe oтдeлeниe в рюкзаке - это нe пpaктичнo. В критической ситуации необходимые вещи проще искать по отдельным карманам, а не пытаться обнаружить их на дне большой сумки. Поэтому складывать вещи лучше в емкость с несколькими отделениями и карманами.

Особенно внимательно стоит отнестись и к непромокаемости рюкзака, чтобы не потерять все необходимое для выживания из-за дождя. Хорошо, если в вашем рюкзаке будет нижний отдел — «подвал» или клапан, а также накидка. Если ее нет, то можно купить защиту отдельно, напоминает «Лайфхакер».

Что с собой взять?

В первую очередь необходимо позаботиться о документах. Заранее сделайте копии паспортов и свидетельств о рождении всех членов семьи, автомобильных прав, документов, доказывающих ваши права на недвижимость, автомобиль и так далее. Мужчинам нужно взять с собой военный билет. Документы необходимо уложить в непромокаемый пакет так, чтобы их легко можно было достать. К копиям документов добавьте и фотографии всех членов семьи, на обороте которых укажите их возраст, полные ФИО, группу крови, адрес прописки.

В чемоданчик нужно положить также дубликаты ключей от автомобиля и квартиры. В случае быстрой эвакуации оригиналы могут быть забыты дома.

Очень важный элемент экипировки – фонари и средства для розжига огня. Обязательно иметь водозащищенный долгоживущий фонарик на батарейках АА/ААА. Желательно налобный однобатареечный. Освещения много не бывает, приветствуются и маленькие наключные фонари, пишет на форуме Харб спортивный турист с ником steanlab.

Также он советует включить в список предметов для тревожного чемоданчика несколько коробков спичек, завернутых в пленку или герметичные пакеты, как минимум два мобильных телефона — смартфон и простенькую «звонилку», переносные аккумуляторы и powerbank, а также зарядные устройства к телефонам.

«Высокочастотный свисток — важный элемент сигнализации. С его помощью можно показать, что вы живы. Главный и важнейший личный инструмент — это складной нож. Оптимальный вариант — карманный нож с крепким лезвием длиной до 10 см, поясной клипсой и замком», - отмечает он.

Обязательно иметь с собой запас воды и таблетки для ее обеззараживания, а также запас еды минимум на три дня, вилку, нож, миску, кружку и котелок. «Пpoдукты нe дoлжны быть cкopoпopтящимиcя. Тaкжe вaм cлeдуeт coчeтaть пpoдукты, кoтopыe тpeбуют вoды для пpигoтoвлeния, c тeми, для пpигoтoвлeния кoтopыx вoдa нe нужнa. Этo cвязaнo c тeм, чтo вы нe знaeтe, нacкoлькo плoxo мoгут oбcтoять дeлa c вoдoй тaм, гдe вы oкaжeтecь», - предупреждает «Last day club».

Этим критериям соответствует так называемый индивидуальный рацион питания (ИРП), или армейский сухпаек, который содержит хлебцы, паштет, консервы, чай, сахарный песок, поливитамины, повидло, портативный разогреватель, нож, ложку, салфетки, напоминает «Азбука здоровья».

Одежда

Одежда и обувь, которую вы возьмете с собой, должна соответствовать времени года, быть легкой, надежной, удобной и теплой. Верхняя одежда должна защищать от дождя, а обувь быть непромокаемой.

Аптечка

Аптечка является одной из важнейших составляющих тревожного чемоданчика. В ней обязательно должны быть:

бинты, йод, кровеостанавливающие повязки

кровоостанавливающий жгут

лейкопластырь бактерицидный

лейкопластырь рулонный

обезболивающие, жаропонижающие таблетки

препараты, используемые при различных интоксикациях и отравлениях, например, активированный уголь

шприцы (инсулиновые и обычные)

антибиотики и противомикробные препараты широкого спектра действия

успокоительные

антигистаминные средства

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