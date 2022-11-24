Компания Пригожина отправила в Европарламент кувалду в футляре для скрипки

Компания «Конкорд» решила отправить в Европарламент кувалду, упакованную в футляр для скрипки. Об этом рассказал Telegram-канал «КИБЕР ФРОНТ Z».
«Конкорд» была создана Евгением Пригожиным, основателем ЧВК (частной военной компании) Вагнера.
«Сегодня от представителей компании «Конкорд» нами был получен информационный кейс для отправки в Европарламент», - рассказал «КИБЕР ФРОНТ Z».
В футляре для скрипки находится «брендированная кувалда с, вероятнее всего, бутафорскими следами крови».
Депутаты Европарламента ранее призвали Совет ЕС внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций, как и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы».
Такой призыв содержится в резолюции Европарламента, объявляющей Россию «государством - спонсором терроризма».
Резолюции Европарламента не имеют обязательной юридической силы.