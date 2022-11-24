Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина добровольно ушла с поста после инцидента с ее сыном, решив больше уделять внимания его воспитанию, сообщил в четверг глава республики Олег Николаев .

"Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье", - написал Николаев в своем Telegram-канале .

Ранее в Telegram-каналах, в том числе Mash и Baza, появились публикации, согласно которым сын Майниной якобы разместил в канале своего класса в гимназии угрозы в адрес одноклассников. Майнина после этого заявила, что с ее семьей работают правоохранительные органы, а публикации ребенка были сделаны "без злого умысла".