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35 минут назад

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после публикаций об угрозах ее сына одноклассникам

ТАССиещё 9

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина добровольно ушла с поста после инцидента с ее сыном, решив больше уделять внимания его воспитанию, сообщил в четверг глава республики Олег Николаев.

"Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он назвал уход министра потерей высококвалифицированного специалиста, поблагодарил Майнину за работу и пожелал ей успехов.

Ранее в Telegram-каналах, в том числе Mash и Baza, появились публикации, согласно которым сын Майниной якобы разместил в канале своего класса в гимназии угрозы в адрес одноклассников. Майнина после этого заявила, что с ее семьей работают правоохранительные органы, а публикации ребенка были сделаны "без злого умысла".

Общество,Видео,Олег Николаев,
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