Школьники стали чаще выбирать географию и информатику для ЕГЭ

В России в 1,5 раза вырос спрос на подготовку к ЕГЭ по географии и в 1,3 раза — по информатике. Аналитики онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи изучили спрос на услуги репетиторов по подготовке к предметам из необязательного ЕГЭ с 1 января по 22 ноября 2022 года и сравнили с данными за аналогичный период прошлого года.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

С результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Так, россияне в 1,5 раза чаще стали обращаться услугам репетиторов по географии (+48%) и в 1,3 раза — по информатике (+28%) и литературе (+26%).

На лидирующих позициях остаются такие необязательные для сдачи школьные предметы, как физика (19%), химия (19%) и информатика (17%). Меньше всего россиян интересуют репетиторы по истории — в общем объеме заказов она составляет всего 8% (рост +7%)