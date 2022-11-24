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Небензя объяснил удары по инфраструктурным объектам Украины

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Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на накачку этой страны западным оружием и «безрассудные призывы Киева одержать военную победу». Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что подрыв боеспособности украинской армии является одной из целей спецоперации и будет реализовываться, пока киевский режим «не займет реалистичную позицию» и не начнет мирные переговоры. «Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов», - констатировал Небензя.

Китай призвал Россию и Украину защитить ядерные объекты

Китай призывает Москву и Киев проявить сдержанность и сделать все возможное для защиты ядерных объектов. Об этом в ходе своего выступления на заседании СБ ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при международной организации Гэн Шуан, пишет РИА Новости.

Представитель Китая напомнил, что Запорожская АЭС получила повреждения в ходе обстрела и сейчас остро стоит вопрос обеспечения безопасности ядерных объектов. «Китай призывает все соответствующие стороны действовать благоразумно и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности ядерных объектов и недопущения ядерных инцидентов», - заявил Гэн Шуан.

Разработчик игр FIFA и NHL ушел из России

Американская корпорация Electronic Arts, являющаяся разработчиком игр FIFA, Need For Speed и F1, полностью ушла из России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Известия».

По данным участников рынка, компания перенесла маркетинговое продвижение своих продуктов в странах СНГ в офис в Польше. Эксперты отмечают, что закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании и игроков, которые перестанут получать бонусы и могут лишиться русского перевода в играх.

Инвесторы потеряли на биткоине $1,9 млрд за день

Одна из самых популярных криптовалют - биткоин – упала в пятницу, 18 ноября, до $16,5 тыс., а в ночь на понедельник — до $15,4 тыс. По данным аналитиков Glassnode, инвесторы потеряли почти $2 млрд в течение суток, пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что перспективы криптовалют для получения спекулятивного дохода постоянно ухудшаются, однако они все еще остаются популярным инструментом теневого рынка, а также хорошим способом трансграничных платежей в условиях антироссийских санкций.

Ле Пен призвала власти Франции прекратить вооружать Украину

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен потребовала от властей страны прекратить поставки вооружения на Украину, так как это наносит ущерб собственной безопасности Франции. Ее слова приводит РИА Новости.