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5 минут назад

Чулпан Хаматова получила награду "Актриса года" в Латвии

Газета.Ruиещё 2

Актриса Чулпан Хаматова, которая переехала в Латвию после начала спецоперации на Украине, получила награду латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Хаматову признали актрисой года в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Латвии Хаматова стала «Актрисой года» за моноспектакль «Post Scriptum» в Новом Рижском театре, в котором она исполняет главную роль. В постановке принимает участие только сама Хаматова. Артистка примеряет несколько образов во время выступления — священника, насильника, учительницы, девочки и автора.

Ранее писатель Юрий Поляков предположил, что Чулпан Хаматову заставляют «говорить плохо про Россию» в эмиграции.

Общество,Чулпан Хаматова,Юрий Поляков,
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