Хаматову признали актрисой года в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова , которая переехала в Латвию после начала спецоперации на Украине , получила награду латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В Латвии Хаматова стала «Актрисой года» за моноспектакль «Post Scriptum» в Новом Рижском театре, в котором она исполняет главную роль. В постановке принимает участие только сама Хаматова. Артистка примеряет несколько образов во время выступления — священника, насильника, учительницы, девочки и автора.