Хаматову признали актрисой года в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова, которая переехала в Латвию после начала спецоперации на Украине, получила награду латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
В Латвии Хаматова стала «Актрисой года» за моноспектакль «Post Scriptum» в Новом Рижском театре, в котором она исполняет главную роль. В постановке принимает участие только сама Хаматова. Артистка примеряет несколько образов во время выступления — священника, насильника, учительницы, девочки и автора.
Ранее писатель Юрий Поляков предположил, что Чулпан Хаматову заставляют «говорить плохо про Россию» в эмиграции.