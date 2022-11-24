Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) депортируют из России, он является гражданином Молдавии. Как сообщает Telegram-канал «112», почти две недели он находился в центре временного содержания мигрантов.

Сейчас Лебедева не могут выслать в Кишинев из-за отсутствия прямого авиасообщения с Молдавией. По этой причине тиктокера отправляют в Ереван.

Напомним, что скандал вокруг Некоглая разгорелся из-за его ролика с пародией на российского военнослужащего, который отбрасывал от себя гранаты, падающие с украинского беспилотника. На видео обратила внимание член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она заявила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру и МВД для проверки ролика на предмет дискредитации российской армии.

Позднее блогера задержали в Москве. Сотрудники правоохранительных органов запросили у Лебедева документы, подтверждающие личность — российского паспорта у него не оказалось. Суд признал его виновным в нарушении миграционного законодательства, назначил штраф в 5 тыс. рублей и предписал депортировать молодого человека в Молдавию.