Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре и в других храмах Украинской православной церкви (УПЦ) являются нарушением прав священнослужителей и прихожан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

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«Цель этой беззаконной акции — окончательно выдавить УПЦ Московского Патриархата из конфессионального мира Украины и тем самым окончательно разорвать связь верующих со своей материнской Церковью, разрушить, наверное, последние духовные скрепы между когда-то братскими народами», — считает омбудсмен.

По ее мнению, Украина своими действиями снова показала, что всемирно признанные международные бумаги для нее не имеют значения. В частности, она проигнорировала 18-ю статью из Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право, в частности, дает человеку свободу менять религию.

22 ноября СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России. В спецслужбе впоследствии пояснили, что на территории монастырского комплекса проводятся «контрразведывательные мероприятия». В ведомстве рассказали, что их целью, в частности, является недопущение использования лавры как ячейки «русского мира», а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.