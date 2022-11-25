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59 минут назад

Маск заявил, что разблокирует учетные записи Twitter на следующей неделе

ТК «Звезда»иещё 5

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем социальной сети Twitter, обратился в своем аккаунте к подписчикам.

Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter
Фото: Muhammad Ata Keystone Press Agency GloballookpressMuhammad Ata Keystone Press Agency Globallookpress

Там он провел опрос: стоит ли разблокировать учетные записи, не нарушившие «закон и не занимавшиеся вопиющим спамом».

«Должен ли Twitter предложить общую амнистию приостановившим действие учетным записям при условии, что они не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом?», - гласит текст его соцопроса.

Порядка 72,4% ответили утвердительно. В опросе приняли участие 3 162 112 пользователей.

Немногим ранее Илон Маск заявил, что его социальная сеть не практикует постоянных блокировок. Вечный бан не грозит даже агентству Associated Press, которое распространило фейк о якобы попадании российских ракет в Польшу.

Общество,Илон Маск,
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