ФСБ передаст музею в Севастополе рассекреченные архивные материалы

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю передаст рассекреченные архивные материалы в Музей обороны Севастополя и городской архив.

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Об этом сообщает «Крыминформ».

Документы связаны с судебным процессом над генерал-полковником Эрвином Йенеке и преступлениями, которые солдаты 17-й полевой армии вермахта под его руководством совершали в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

«Передача архивных материалов приурочена к 75-летию судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму, который проходил в Севастополе 12—23 ноября 1947 года», — заявила официальный представитель УФСБ Елена Варламова.

Рассекречивание и передача в архивы материалов проводится в рамках проекта «Без срока давности».