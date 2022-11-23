Россиянин впервые прилетел в Индию и оказался покрыт фекалиями

Участник чата россиян, уехавших в Индию, поделился историей своего друга, российского айтишника, впервые прилетевшего в страну. По его словам, мужчина по неосторожности упал в фекалии жителя Гоа прямо на пешеходной улице. Скриншоты переписки опубликовали в Telegram-канале "Двач".

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"Мой знакомый, уважаемый айтишник из Москвы (Олег, привет) поскользнулся на поносе, оставленном местным", - написал пользователь по имени Кирилл.

По его словам, в результате одежда мужчины оказалась покрыта фекалиями, а еда была испорчена. Он также уточнил, что IT-специалист при падении повредил новый ноутбук Macbook от Apple.

"Люди, учитесь на чужих ошибках. Олег был впервые в Индии и после этого случая улетел через два дня", - резюмировал автор поста.

Однако другие участники чата в Telegram стали оставлять смеющийся эмодзи, что вызвало ответную реакцию у Кирилла.

"Не вижу ничего смешного, хватить ставить смешные реакции. Я писал это для того, чтобы люди, в первую очередь айтишники были осторожны, так как у многих в профессии проблемы с вниманием", - добавил автор.