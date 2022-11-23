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8 часов назад

Russian Creative Awards открыла аккредитацию СМИ на церемонию вручения премии

Газета.Ru

Открыта аккредитация СМИ на церемонию награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards-2022, сообщают организаторы мероприятия.

Russian Creative Awards открыла аккредитацию СМИ на церемонию вручения премии
Фото: A.Savin./Wikimedia CommonsA.Savin./Wikimedia Commons

Церемония вручения высшей награды для творческого и креативного сообщества пройдет 1 декабря в формате большой оперной премьеры на площадке концертного зала «Зарядье».

Впервые будет показана опера о креативных индустриях, написанная и поставленная специально для этого мероприятия. На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратится в настоящий Пантеон для новых героев креативных индустрий, говорится в пресс-релизе.

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Она определит самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по 11 различным номинациям.

В мероприятии примут участие признанные лидеры мнений российского креативного бизнеса, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, государственных и частных компаний.

Среди участников — первые лица федеральных и региональных органов власти, в том числе представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, известные деятели культуры и искусства, руководители общественных и образовательных организаций.

В числе гостей мероприятия — первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, замгенерального директора «Газпром-медиа Холдинг» Юлия Голубева, народный артист РФ Константин Хабенский и другие.

Напомним, Russian Creative Awards учреждена по инициативе первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».

Общество,Юлия Голубева,Ольга Любимова,Сергей Кириенко,Константин Хабенский,Администрация Президента РФ,Газпром-медиа,
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