В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
10 часов назад

Актер из «Игры престолов» и музыкант Уилко Джонсон скончался в 75 лет

Вечерняя Москваиещё 4

Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, наиболее известный по роли Илина Пейна в популярном сериале «Игра престолов», скончался на 76 году жизни. Об этом в среду, 23 ноября, сообщается на его странице в Twitter.

Актер из «Игры престолов» скончался в 75 лет
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

— Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Джонсон скончался еще в понедельник, 21 ноября.

Джон Питер Уилкинсон (настоящее имя музыканта) родился на острове Канви в Эссексе 12 июня 1947 года. Еще в школьном возрасте он играл в местных музыкальных группах. Получил степень бакалавра в Ньюкаслском университете, где изучал англо-саксонские и древние исландские саги.

В 1970-х Джонсон вместе с музыкантами Ли Брилло и Джоном Спраксом создал рок-группу Dr. Feelgood. Он обладал уникальным имиджем, сочетая резкие движения на сцене с изменчивым гитарным стилем, время от времени поднимая гитару к плечу как пистолет.

Стиль группы и самого Джонсона считают одним из основополагающих факторов британского панк-движения. Просуществовавшая до сегодняшнего дня группа записала более 20 альбомов.

Роль немого палача Илина Пейна в «Игре престолов» стала актерским дебютом Джонсона, до этого снимавшегося только в документальных фильмах. По его собственному признанию, шоураннеры искали на роль палача кого-то достаточно зловещего и быстро обратили внимание на него.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители