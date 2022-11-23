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10 часов назад

Россиянам разрешили устанавливать в квартирах солярии и хаммам

Мария Иванова

С 1 декабря 2022 года россияне смогут на законных основаниях устанавливать в квартирах солярии и хаммамы. Об этом сообщает РИА Новости.

В России разрешили устанавливать хамамы и солярии в квартирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МЧС внесли изменения в приказ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Шестой абзац пункта 5.2.8 этого приказа теперь выглядит так: «В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330, а также: <…> бани и сауны (кроме парильных типа «хаммам» и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)».

До этого приказ допускал размещение в квартирах лишь индивидуальных саун.

С 2021 года в России начали действовать новые правила пожарной безопасности. Они, в частности, предусматривают штрафы за хранение на чердаках и в подвалах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники, баллонов с газом и разных аэрозолей.

Также запрещено загромождать пути эвакуации мебелью, захламлять пространство у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах, демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балконах.

Запрещено и устраивать на лестничных клетках кладовые, хранить под лестницами вещи и мебель.

Если человек стал владельцем квартиры с нарушениями, он обязан их устранить.

За нарушения грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если же из-за нарушения пострадало здоровье и жизни людей, дело может дойти до уголовной ответственности.

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