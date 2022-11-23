В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
10 часов назад

Дане Милохину попросили запретить въезд в Россию

Lenta.ru

Общественник, подполковник в отставке и ветеран Афганистана Роман Джамалуев направил в Следственный комитет России и Генпрокуратуру России письмо с просьбой запретить блогеру Дане Милохину въезд в Россию. Об этом сообщает издание Mash в Telegram.

По данным издания, Джамалуев выразил недовольство стримом блогера, в котором он пытался исполнить гимн Украины. По мнению общественника, Милохин оскорбляет россиян выходками и транслирует непатриотичную позицию.

22 ноября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать блогера Даню Милохина иноагентом.

Ранее в ноябре сообщалось, что Милохин со своим коллегой Артуром Бабичем попытались исполнил государственный гимн Украины на стриме. Блогерам удалось пропеть лишь первую строчку гимна.

Даня Милохин заступился за Некоглая

В настоящее время Милохин находится в США. В октябре он пояснил, что оформил визу в Штаты, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. Он опроверг слухи о том, что собирается переехать из России.

Общество,Видео,Виталий Бородин,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители