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11 часов назад

В России предложили установить День памяти жертв COVID-19

Парламентская газета

Вспоминать жертв пандемии коронавируса нужно ежегодно и на официальном уровне. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на пленарном заседании палаты 23 ноября.

В России предложили установить День памяти жертв COVID-19
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, почти три года пандемия коронавирусной инфекции проверяла российское здравоохранение на прочность, система работала на износ, одни врачи героически работали в «красной зоне», другие — в поликлиниках, Нагрузка была колоссальной, превышая нормативную в три-пять раз, напомнил депутат.

Он добавил, что от последствий инфекции погибли 1,5 тысячи медицинских работников и других жителей России.

«Было бы правильно, учитывая, сколько боли и страданий принес нам ковид, учредить в нашей стране скорбную дату — День памяти жертв пандемии коронавирусной инфекции», — предложил Леонов.

Общество,Сергей Леонов,Госдума,
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