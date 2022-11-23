В России предложили установить День памяти жертв COVID-19

Вспоминать жертв пандемии коронавируса нужно ежегодно и на официальном уровне. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на пленарном заседании палаты 23 ноября.
По его словам, почти три года пандемия коронавирусной инфекции проверяла российское здравоохранение на прочность, система работала на износ, одни врачи героически работали в «красной зоне», другие — в поликлиниках, Нагрузка была колоссальной, превышая нормативную в три-пять раз, напомнил депутат.
Он добавил, что от последствий инфекции погибли 1,5 тысячи медицинских работников и других жителей России.
«Было бы правильно, учитывая, сколько боли и страданий принес нам ковид, учредить в нашей стране скорбную дату — День памяти жертв пандемии коронавирусной инфекции», — предложил Леонов.