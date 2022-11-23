В России предложили установить День памяти жертв COVID-19

Вспоминать жертв пандемии коронавируса нужно ежегодно и на официальном уровне. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на пленарном заседании палаты 23 ноября.

По его словам, почти три года пандемия коронавирусной инфекции проверяла российское здравоохранение на прочность, система работала на износ, одни врачи героически работали в «красной зоне», другие — в поликлиниках, Нагрузка была колоссальной, превышая нормативную в три-пять раз, напомнил депутат.