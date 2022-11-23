В России появятся «цифровые двойники» врачей и пациентов

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти с 70 до 78 лет. Для этого Минздрав планирует повысить доступность медицинской помощи и лекарств, устранить дефицит кадров в поликлиниках и больницах, особенно на селе. В Госдуме предложили организовать рабочую группу, которая решит, как гарантировать, чтобы молодые специалисты после вуза шли работать по профессии. Также планируют упростить взаимодействие врачей с пациентами с помощью современных технологий. Будет создан домен здравоохранения, на котором поместят «цифровых двойников» медиков и пациентов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме 23 ноября.
Россия успешно прошла пик пандемии коронавируса и сейчас смертность в стране ниже, чем в допандемийном 2019 году, рассказал Михаил Мурашко. Теперь главная задача — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году. Сейчас россияне живут в среднем 70 лет.
Для долголетия важен не только доход, жилищные условия и образ жизни, но и доступность и качество медицинской помощи, прежде всего в первичном звене, считает Мурашко. С 2021 года по поручению Владимира Путина в регионах начали программу модернизации первичного звена здравоохранения — поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Уже построили более трех тысяч ФАПов и амбулаторий, в итоге медицина стала доступнее для трех миллионов человек. До конца 2025 года построят еще 3800 таких учреждений. Активно работают передвижные медицинские комплексы — их используют для оказания экстренной помощи, временной госпитализации больных в удаленных районах.
В построенных ранее поликлиниках, амбулаториях и ФАПах проводят капитальный ремонт. Их оснащают современным медицинским оборудованием с цифровыми каналами передачи связи. Врачам стало удобнее передавать и обмениваться данными пациентов через информационную систему. Активно развивается телемедицина — медики получили возможность консультировать пациентов онлайн. Более 19 миллионов пациентов пользуются сервисом «Моё здоровье».
Все это позволило сократить очереди в поликлиниках. Теперь люди ждут врача в четыре раза меньше, чем раньше, а общаются с медиками в два раза дольше.
«Мы видим большой интерес пациентов к онлайн-взаимодействию с системой здравоохранения», — сказал Михаил Мурашко. Но в этой сфере предстоит еще многое сделать, так как некоторые регионы отстают от цифровизации. Чтобы обеспечить «единство и полноту данных в здравоохранении», планируют создать специальный домен. «Работаем над созданием домена здравоохранения… Это путь к формированию цифровых двойников пациента, врача, государства, медицинской организации. Это значимо облегчит персонификацию медицинской деятельности», — сказал Михаил Мурашко. После того, как система начнет работать, врачам не придется вводить данные в несколько баз.
На правительственном часе многие депутаты обратили внимание на дефицит медиков, особенно в сельских больницах и поликлиниках. Минздрав на 20 процентов увеличил целевой прием студентов в медицинские вузы, но это не гарантирует, что выпускники будут работать по специальности.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил решить вопрос, внедрив распространенный во многих странах механизм целевого набора в вузы. «Речь идет о том, что целевик должен сразу зачисляться для работы в учреждения здравоохранения — центральную районную больницу, поликлинику. И получать уже заработную плату, обучаясь в вузе», — сказал Володин. По его словам, зарплата должна быть достойной, чтобы студент мог содержать себя и даже свою семью. Практику он будет проходить в больнице, в которую его зачислили. А после окончания обучения студенту нужно гарантировать жилье, отметил спикер Госдумы. Если же он не вернется в свой регион и не будет работать в больнице, где собирался трудиться ранее, все полученные деньги придется возместить.
Разработкой мер борьбы с кадровым дефицитом займется рабочая группа, которую создадут в Госдуме. Вместе с Минздравом депутаты подготовят предложения по целевому обучению врачей. Михаил Мурашко поддержал инициативу парламентариев.
Безусловно, государство будет стимулировать развитие здравоохранения в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там более 450 медицинских организаций, и 132 из них сейчас восстанавливают. Там работают более 78 тысяч медицинских работников и 16 тысяч врачей, рассказал глава Минздрава.
На правительственном часе не остался без внимания вопрос влияния антироссийских санкций на здравоохранение. Принято более 40 антикризисных мер, и, благодаря этому, удалось избежать дефицита лекарств. В регионах созданы запасы медикаментов не менее чем на 4 месяца, сообщил Михаил Мурашко. Упростили закупки лекарств, а правительство контролирует цены на них.
«Цены могут быть изменены только по объективным причинам», — сказал министр.
Минздрав и Минпромторг составили список приоритетной продукции в здравоохранении — сейчас эти препараты и медизделия производят и разрабатывают в России. Следующая задача, по мнению Мурашко, упрощение процедуры регистрации и прямой диалог с производителями лекарств.