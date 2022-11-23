В России появятся «цифровые двойники» врачей и пациентов

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти с 70 до 78 лет. Для этого Минздрав планирует повысить доступность медицинской помощи и лекарств, устранить дефицит кадров в поликлиниках и больницах, особенно на селе. В Госдуме предложили организовать рабочую группу, которая решит, как гарантировать, чтобы молодые специалисты после вуза шли работать по профессии. Также планируют упростить взаимодействие врачей с пациентами с помощью современных технологий. Будет создан домен здравоохранения, на котором поместят «цифровых двойников» медиков и пациентов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме 23 ноября.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Как жить дольше

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Россия успешно прошла пик пандемии коронавируса и сейчас смертность в стране ниже, чем в допандемийном 2019 году, рассказал Михаил Мурашко. Теперь главная задача — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году. Сейчас россияне живут в среднем 70 лет.

Для долголетия важен не только доход, жилищные условия и образ жизни, но и доступность и качество медицинской помощи, прежде всего в первичном звене, считает Мурашко. С 2021 года по поручению Владимира Путина в регионах начали программу модернизации первичного звена здравоохранения — поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Уже построили более трех тысяч ФАПов и амбулаторий, в итоге медицина стала доступнее для трех миллионов человек. До конца 2025 года построят еще 3800 таких учреждений. Активно работают передвижные медицинские комплексы — их используют для оказания экстренной помощи, временной госпитализации больных в удаленных районах.

Людям нравится онлайн-приемы

В построенных ранее поликлиниках, амбулаториях и ФАПах проводят капитальный ремонт. Их оснащают современным медицинским оборудованием с цифровыми каналами передачи связи. Врачам стало удобнее передавать и обмениваться данными пациентов через информационную систему. Активно развивается телемедицина — медики получили возможность консультировать пациентов онлайн. Более 19 миллионов пациентов пользуются сервисом «Моё здоровье».

Все это позволило сократить очереди в поликлиниках. Теперь люди ждут врача в четыре раза меньше, чем раньше, а общаются с медиками в два раза дольше.

«Мы видим большой интерес пациентов к онлайн-взаимодействию с системой здравоохранения», — сказал Михаил Мурашко. Но в этой сфере предстоит еще многое сделать, так как некоторые регионы отстают от цифровизации. Чтобы обеспечить «единство и полноту данных в здравоохранении», планируют создать специальный домен. «Работаем над созданием домена здравоохранения… Это путь к формированию цифровых двойников пациента, врача, государства, медицинской организации. Это значимо облегчит персонификацию медицинской деятельности», — сказал Михаил Мурашко. После того, как система начнет работать, врачам не придется вводить данные в несколько баз.

Врачей не хватает

На правительственном часе многие депутаты обратили внимание на дефицит медиков, особенно в сельских больницах и поликлиниках. Минздрав на 20 процентов увеличил целевой прием студентов в медицинские вузы, но это не гарантирует, что выпускники будут работать по специальности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил решить вопрос, внедрив распространенный во многих странах механизм целевого набора в вузы. «Речь идет о том, что целевик должен сразу зачисляться для работы в учреждения здравоохранения — центральную районную больницу, поликлинику. И получать уже заработную плату, обучаясь в вузе», — сказал Володин. По его словам, зарплата должна быть достойной, чтобы студент мог содержать себя и даже свою семью. Практику он будет проходить в больнице, в которую его зачислили. А после окончания обучения студенту нужно гарантировать жилье, отметил спикер Госдумы. Если же он не вернется в свой регион и не будет работать в больнице, где собирался трудиться ранее, все полученные деньги придется возместить.

Разработкой мер борьбы с кадровым дефицитом займется рабочая группа, которую создадут в Госдуме. Вместе с Минздравом депутаты подготовят предложения по целевому обучению врачей. Михаил Мурашко поддержал инициативу парламентариев.

Безусловно, государство будет стимулировать развитие здравоохранения в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там более 450 медицинских организаций, и 132 из них сейчас восстанавливают. Там работают более 78 тысяч медицинских работников и 16 тысяч врачей, рассказал глава Минздрава.

Дефицита лекарств не будет

На правительственном часе не остался без внимания вопрос влияния антироссийских санкций на здравоохранение. Принято более 40 антикризисных мер, и, благодаря этому, удалось избежать дефицита лекарств. В регионах созданы запасы медикаментов не менее чем на 4 месяца, сообщил Михаил Мурашко. Упростили закупки лекарств, а правительство контролирует цены на них.

«Цены могут быть изменены только по объективным причинам», — сказал министр.