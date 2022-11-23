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6 часов назад

В Крыму назвали проект о запрете РПЦ на Украине клином между народами

Lenta.ruиещё 7

Законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) на Украине является попыткой вбить клин между двумя народами. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму назвали проект о запрете РПЦ на Украине клином между народами
Фото: ТАССТАСС

«Вера и Русская православная церковь — это стержень, основа развития православных народов и в целом российского общества. Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины — это еще одна попытка вбить клин между нашими народами», — сказал политик.

По его мнению, эта попытка не сработает, а президента Украины Владимира Зеленского, которого Аксенов назвал клоуном, будут слушать еще не долго.

23 ноября стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. По словам депутата украинского парламента Ирины Фриз, целью этого проекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

Позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что внесенный в украинский парламент законопроект является началом конца страны.

Общество,Ирина Фриз,Ольга Ковитиди,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Верховная Рада,РПЦ,
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