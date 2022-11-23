В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Нехватку врачей-педиатров зафиксировали в Санкт-Петербурге

Вечерняя Москва

Нехватка врачей-педиатров зафиксирована в Петербурге. На одну вакансию врача-педиатра приходится всего 1,6 резюме, сообщает издание «Невские новости».

Нехватку врачей-педиатров зафиксировали в Петербурге
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Нормой на рынке труда считается пять-шесть предложений от соискателей на одну вакансию. В этом случае у работодателей есть возможность сделать выбор между кандидатами и нанять лучших специалистов.

Средняя заработная плата у педиатров в Петербурге — 64 552 рубля. Сами соискатели рассчитывают на более щедро вознаграждение — 70 000 рублей.

Сообщается, что более 60 процентов представленных вакансий подходят педиатрам без опыта работы.

Ранее педиатр Исмаил Османов объяснил, как влажность в помещении влияет на здоровье ребенка. По словам эксперта, дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, болеют дольше, сообщает Nation news.

Многие, особенно молодые родители, задаются вопросом: с какого возраста следует приучать свое чадо к отдельной кровати. Ответить на этот вопрос «Вечерней Москве» помогла врач-педиатр Лариса Егорова.

Общество,Исмаил Османов,Лариса Егорова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители