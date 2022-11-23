Минкульт учредил новую театральную премию

Министерство культуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

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В приказе, подписанном министром культуры страны Ольгой Любимовой, говорится, что ежегодно будут вручаться три премии в размере один миллион рублей каждая.

Премию будут присуждать театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.

Известно, что премия может быть присуждена только один раз, а ее соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в театральной отрасли не менее пяти лет.

Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра.