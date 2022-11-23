Минкульт учредил новую театральную премию

Министерство культуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В приказе, подписанном министром культуры страны Ольгой Любимовой, говорится, что ежегодно будут вручаться три премии в размере один миллион рублей каждая.
Премию будут присуждать театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.
Известно, что премия может быть присуждена только один раз, а ее соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в театральной отрасли не менее пяти лет.
Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра.
Ранее сообщалось, что Минкульт создаст национальный центр исторической памяти.