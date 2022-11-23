Пока вы спали: ловушка для НАТО и SSJ100 с двигателями "второй категории"

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В Китае обвинили США в использовании НАТО как ловушки

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Вашингтон, добиваясь от европейских стран увеличения оборонного бюджета в условиях кризиса, использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и усиления влияния. Об этом со ссылкой на китайских экспертов пишет газета The Global Times.

По мнению опрошенных изданием политологов, США также пытаются разрушить связи ЕС с Китаем и Россией. В результате Евросоюз может стать более зависимым от НАТО и США, и ему будет труднее добиться стратегической автономии, уверены они.

Россиян пугают штрафами за коммуналку

Все чаще собственники квартир сталкиваются с навязыванием услуг в сфере ЖКХ и мошенничествами при поверке счетчиков. Преступники маскируются под государственные структуры, представляются как уполномоченные от УК и пугают большими штрафами в случае отказа от замены приборов учета. Как не попасться на их уловки, разбирались «Известия».

Чаще всего мошенники предлагают замену приборов учета воды, которая обойдется в 5 тысяч рублей. По словам экспертов, с 1 ноября оператор работ по установке и замене счетчиков должен иметь аккредитацию, проверить ее наличие можно на сайте Росаккредитации. При этом, если собственника что-то смущает в работе приглашенных специалистов, он имеет право обратиться в другую компанию.

Ученые нашли документ о древнейшей брачной афере

Российские археологи из Центра египтологических исследований Российской академии наук во время раскопок в Египте обнаружили папирус с описанием брачной аферы, которая произошла более двух тысяч лет назад, в III веке до нашей эры. Об этом пишет газета «Известия».

Рукопись составлена в форме жалобы царю Египта Птолемею, в которой обманутая невеста Филумена просить наказать обещавшего жениться на ней Нумения. По словам женщины, несостоявшийся муж увез ее из родного города Фивы в Фаюм и отобрал приданное и все сбережения. По словам ученых, эта находка дает историкам ценную информацию о положении женщин в древнем обществе и истории брака.

SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX обратилась в суд с иском против украинского ООО «Старлинк» и Укрпатента, потребовав прекратить действие торговой марки. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Украинский «Старлинк» был зарегистрирован еще в 2011-м, а заявку оформили годом ранее. По словам основателя украинской компании, представители Starlink связывались с ним в 2021 году, добиваясь отказа от бренда. При этом он готов к переговорам с SpaceX, но ожидает компенсации потерь, связанных с отказом от торговой марки. Первое заседание по делу назначено на 8 декабря.

«Коммерсант»: SSJ100 впервые поставят со подержанными двигателями

Авиакомпания «Азимут» в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет Superjet 100 c двигателями «второй категории», которые уже были в эксплуатации и взяты из так называемого подменного пула. Об этом со ссылкой на свои источники в авиаотросли сообщает «Коммерсант».