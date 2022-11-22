Учителям предложили не принимать работы со ссылками на «Википедию»

Минпросвещению следует довести до всех педагогов пожелание не принимать от школьников работы со ссылками на «Википедию», пояснил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин. Об этом пишет ТАСС.

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«Предлагаю Минпросвещения довести до всех школьных учителей рекомендацию не принимать от школьников работы, которые ссылаются на «Википедию», - сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что школьникам можно позволить ссылаться на любые другие ресурсы, но портал должен быть под запретом. По его оценке, это будет правильным ответом России на политику, которую «Википедия» ведет по отношению к стране.

Горелкин уточнил, что дети и их родители постоянно пользуются услугами портала, активно применяют полученную информацию. Вместе с тем, ресурс занимает «четкую антироссийскую позицию, искажает факты специальной военной операции».