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14 часов назад

Учителям предложили не принимать работы со ссылками на «Википедию»

Илья Родин

Минпросвещению следует довести до всех педагогов пожелание не принимать от школьников работы со ссылками на «Википедию», пояснил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин. Об этом пишет ТАСС.

Учителям предложили не принимать работы со ссылками на «Википедию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предлагаю Минпросвещения довести до всех школьных учителей рекомендацию не принимать от школьников работы, которые ссылаются на «Википедию», - сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что школьникам можно позволить ссылаться на любые другие ресурсы, но портал должен быть под запретом. По его оценке, это будет правильным ответом России на политику, которую «Википедия» ведет по отношению к стране.

Горелкин уточнил, что дети и их родители постоянно пользуются услугами портала, активно применяют полученную информацию. Вместе с тем, ресурс занимает «четкую антироссийскую позицию, искажает факты специальной военной операции».

Депутат предложил развивать отечественные альтернативы, создать российский образовательный портал. Он добавил, что это необходимо сделать еще и потому, что «Википедия» рано или поздно будет заблокирована в России.

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