Движение транспорта в Севастополе восстановлено

Ранее власти Севастополя сообщали о том, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что город атакуют беспилотники. Он уточнил, что работают системы противовоздушной обороны и уже удалось сбить два БПЛА. По словам главы, гражданские объекты не пострадали. Развожаев отметил, что все силы и службы находятся в боевой готовности, и попросил граждан сохранять спокойствие.