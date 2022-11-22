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53 минуты назад

Движение транспорта в Севастополе восстановлено

Газета.Ruиещё 1

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Севастополя.

Движение транспорта в Севастополе восстановлено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Катера и паром отправляются согласно утвержденному расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее власти Севастополя сообщали о том, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что город атакуют беспилотники. Он уточнил, что работают системы противовоздушной обороны и уже удалось сбить два БПЛА. По словам главы, гражданские объекты не пострадали. Развожаев отметил, что все силы и службы находятся в боевой готовности, и попросил граждан сохранять спокойствие.

Общество,Михаил Развожаев,
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