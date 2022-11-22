Православные активисты потребовали запретить в России "Гарри Поттера"

Книги британской писательницы Джоан Роулинг активисты назвали духовной и культурной бомбой, в которое содержится «запрещенное для христиан колдовство». Активистам не понравилось, что в конце текущего года в России стали анонсировать много концертов и мюзиклов по мотивам историй Роулинг. В связи с этим они попросили расширить полномочия Минкульта в области регулирования культурных мероприятий.