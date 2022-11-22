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3 часа назад

Православные активисты потребовали запретить в России "Гарри Поттера"

Газета.Ru

Православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали от Министерства культуры России запретить в стране книги о волшебнике Гарри Поттере. Обращение активистов приводит Telegram-канал Mash.

Православные активисты потребовали запретить в России "Гарри Поттера"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Книги британской писательницы Джоан Роулинг активисты назвали духовной и культурной бомбой, в которое содержится «запрещенное для христиан колдовство». Активистам не понравилось, что в конце текущего года в России стали анонсировать много концертов и мюзиклов по мотивам историй Роулинг. В связи с этим они попросили расширить полномочия Минкульта в области регулирования культурных мероприятий.

Общество,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,Минкультуры России,
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