Президент Кубы встретился с Патриархом Кириллом

"Для меня было честью приветствовать Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому я пожелал здоровья и личного счастья. Я подтвердил стремление нашего правительства продолжать развивать отношения в атмосфере дружбы, солидарности и уважения с Русской православной церковью", - написал Диас-Канель в своем Twitter.