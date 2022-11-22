Президент Кубы встретился с Патриархом Кириллом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель во вторник встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Для меня было честью приветствовать Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому я пожелал здоровья и личного счастья. Я подтвердил стремление нашего правительства продолжать развивать отношения в атмосфере дружбы, солидарности и уважения с Русской православной церковью", - написал Диас-Канель в своем Twitter.
Президент Кубы прибыл в Россию с официальным визитом. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.