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3 часа назад

Президент Кубы встретился с Патриархом Кириллом

ТАСС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель во вторник встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Президент Кубы встретился с Патриархом Кириллом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для меня было честью приветствовать Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому я пожелал здоровья и личного счастья. Я подтвердил стремление нашего правительства продолжать развивать отношения в атмосфере дружбы, солидарности и уважения с Русской православной церковью", - написал Диас-Канель в своем Twitter.

Президент Кубы прибыл в Россию с официальным визитом. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.

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