"Росэнергоатом": два реактора Запорожской АЭС подают тепло в Энергодар

Два энергоблока Запорожской АЭС работают в режиме горячего останова и снабжают теплом Энергодар. Об этом сообщил во вторник ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Да, пятый и шестой блоки", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.
По словам эксперта, реакторы были переведены в режим горячего останова в ночь на 10 ноября. В таком режиме энергоблок разогрет до определенного уровня, при этом он не генерирует электроэнергию, но может подавать тепло.
В понедельник Международное агентство по атомной энергии сообщило, что четыре реактора Запорожской АЭС находятся в режиме холодного останова, еще два - в режиме горячего останова.