"Росэнергоатом": два реактора Запорожской АЭС подают тепло в Энергодар

Два энергоблока Запорожской АЭС работают в режиме горячего останова и снабжают теплом Энергодар. Об этом сообщил во вторник ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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"Да, пятый и шестой блоки", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

По словам эксперта, реакторы были переведены в режим горячего останова в ночь на 10 ноября. В таком режиме энергоблок разогрет до определенного уровня, при этом он не генерирует электроэнергию, но может подавать тепло.