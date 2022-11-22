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3 часа назад

В "Росэнергоатоме" подтвердили, что два реактора Запорожской АЭС подают тепло в Энергодар

ТАСС

Два энергоблока Запорожской АЭС работают в режиме горячего останова и снабжают теплом Энергодар. Об этом сообщил во вторник ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Росэнергоатом": два реактора Запорожской АЭС подают тепло в Энергодар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, пятый и шестой блоки", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

По словам эксперта, реакторы были переведены в режим горячего останова в ночь на 10 ноября. В таком режиме энергоблок разогрет до определенного уровня, при этом он не генерирует электроэнергию, но может подавать тепло.

В понедельник Международное агентство по атомной энергии сообщило, что четыре реактора Запорожской АЭС находятся в режиме холодного останова, еще два - в режиме горячего останова.

Общество,Ренат Карчаа,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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