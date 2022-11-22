Собчак отреагировала на слухи об увольнении коммерческого директора Суханова

Ксения Собчак опровергла сведения об увольнении коммерческого директора Кирилла Суханова из своей компании «Oсторожно Media». Об этом она написала в Телеграм-канале.

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Телеведущая уточнила, что обычно не комментирует фейки, однако в этом случае решила отреагировать.

«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», - написала Собчак.

Она также добавила, что продолжает делать все возможное для освобождения своих коллег. Собчак подчеркнула, что находится на связи с Сухановым «через письма и посылки».

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора «Oсторожно Media». По сведениям источников, он был уволен 2 ноября. Также ранее стало известно о снятии Суханова с поста гендиректора фирмы «КС 2», занимающейся оказанием рекламных услуг.