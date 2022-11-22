Собчак отреагировала на слухи об увольнении коммерческого директора Суханова

Ксения Собчак опровергла сведения об увольнении коммерческого директора Кирилла Суханова из своей компании «Oсторожно Media». Об этом она написала в Телеграм-канале.
Телеведущая уточнила, что обычно не комментирует фейки, однако в этом случае решила отреагировать.
«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», - написала Собчак.
Она также добавила, что продолжает делать все возможное для освобождения своих коллег. Собчак подчеркнула, что находится на связи с Сухановым «через письма и посылки».
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора «Oсторожно Media». По сведениям источников, он был уволен 2 ноября. Также ранее стало известно о снятии Суханова с поста гендиректора фирмы «КС 2», занимающейся оказанием рекламных услуг.
Напомним, Кирилл Суханов, а также экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигеев обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они вымогали деньги за удаление поста из Телеграм-канала. Ранее Мосгорсуд оставил фигурантов дела в СИЗО.