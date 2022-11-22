Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что информация об эвакуации из Армянска в Крыму не соответствует действительности.
«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал он, призвав ориентироваться на проверенные источники информации.
14 ноября в сети появилась информация об отравлении воды в Северо-Крымском канале трупным ядом.
7 ноября Аксенов сообщил, что в ряде районов Крыма продлили высокий уровень террористической опасности до 22 ноября.