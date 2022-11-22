Художница Юлия Цветкова окончательно оправдана в суде

Представители художницы Юлии Цветковой в Telegram-канале, созданном в поддержку девушки, заявили, что она была окончательно оправдана в суде.
Уголовная апелляция состоялась 22 ноября.
В ноябре 2019 года поводом для уголовного разбирательства в отношении Цветковой стали ее рисунки, опубликованные в группе «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». Цветковой грозило до 6 лет тюрьмы. Цветкова четыре месяца находилась под домашним арестом, в марте 2020 года девушка была отпущена под подписку о невыезде. Первое заседание по ее делу прошло в марте 2021 года.
3 июня Министерство юстиции России внесло Юлию Цветкову в список СМИ-иноагентов.