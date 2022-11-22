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8 часов назад

Художница Юлия Цветкова окончательно оправдана в суде

Газета.Ruиещё 4

Представители художницы Юлии Цветковой в Telegram-канале, созданном в поддержку девушки, заявили, что она была окончательно оправдана в суде.

Художница Юлия Цветкова окончательно оправдана в суде
Фото: СоцсетиСоцсети

Уголовная апелляция состоялась 22 ноября.

В ноябре 2019 года поводом для уголовного разбирательства в отношении Цветковой стали ее рисунки, опубликованные в группе «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». Цветковой грозило до 6 лет тюрьмы. Цветкова четыре месяца находилась под домашним арестом, в марте 2020 года девушка была отпущена под подписку о невыезде. Первое заседание по ее делу прошло в марте 2021 года.

3 июня Министерство юстиции России внесло Юлию Цветкову в список СМИ-иноагентов.

Общество,Юлия Цветкова,Минюст России,
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