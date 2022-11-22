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5 часов назад

Россиян предупредили о скачках атмосферного давления

РИА "ФедералПресс"

В Москве ожидается понижение атмосферного давления. К концу недели столбики ртутного столба вырастут до 756 мм. Подробности рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россиян предупредили о скачках атмосферного давления
Фото: ТАССТАСС

«По сравнению с понедельником оно [атмосферное давление] понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться – на 15–18 мм ртутного столба по сравнению со средой», – рассказал эксперт.

По информации Гидрометцентра, в субботу атмосферное давление в столице составит 760 мм ртутного столба, передает ТАСС.

Напомним, поздней осенью и в начале зимы пасмурная погода часто сказывается на психологическом и физическом здоровье человека. Подробности рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая. В организме вырабатывается дефицит витамина D. Человек может наблюдать ломкость волос, ногтей и проблемы с зубами. Из-за нехватки витамина D снижается и иммунитет.

Общество,Роман Вильфанд,
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