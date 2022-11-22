Число выданных россиянам виз в Испанию увеличилось втрое

Испания выдала гражданам РФ с начала 2022 года примерно в три раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные испанского МИД.

По информации агентства, число краткосрочных шенгенских виз, выданных россиянам с начала текущего года для въезда в Испанию, увеличилось почти втрое, до 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии коронавируса. Представитель внешнеполитического ведомства Испании отказался комментировать агентству эту информацию.