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13 часов назад

Аптеки заявили о замедлении продаж в России

Говорит Москва

К снижению спроса привело ослабление COVID-19. Общий объём реализации в фармакологических точках за девять месяцев 2022 года составил 1,2 трлн руб.

В России замедлились продажи лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это на 18% больше год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM Group. При этом результат оказался ниже ожидания аналитиков, прогнозировавших ранее увеличение продаж медикаментов за январь-сентябрь этого года на 28%.

Ещё более сложным для фармрозницы может оказаться начало 2023 года, когда россияне из-за кризиса перейдут на сберегательную модель поведения, уверяют эксперты. В целях экономии граждане станут чаще покупать лекарства местного производства и отказываться от витаминов.

Общество,Коммерсант,
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