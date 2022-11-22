В России замедлились продажи лекарств

К снижению спроса привело ослабление COVID-19. Общий объём реализации в фармакологических точках за девять месяцев 2022 года составил 1,2 трлн руб.

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Это на 18% больше год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM Group. При этом результат оказался ниже ожидания аналитиков, прогнозировавших ранее увеличение продаж медикаментов за январь-сентябрь этого года на 28%.